Аравійська коаліція бомбардує Ємен: є загиблі і поранені
Київ • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Двадцять людей загинули і еще декілька отримали поранення в результаті авіаударів ВПС коаліції на чолі з Саудівською Аравією на південному сході Ємену. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Аль-Масира".
Також повідомляється, що під авіаудари ВПС коаліції потрапила машина, яка везла місцевих жителів у місто Таїз, вони поверталися з шопінгу.
Як повідомляв УНН, ППО Саудівської Аравії перехопили і знищили сім запущених прихильниками бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити) з Ємену ракет, в тому числі три в небі над столицею королівства.