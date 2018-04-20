Аравийская коалиция бомбит Йемен: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Двадцать человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаударов ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-востоке Йемена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Аль-Масира".
Также сообщается, что под авиаудары ВВС коалиции попала машина, которая везла местных жителей в город Таиз, они возвращались с шопинга.
Как сообщал УНН, ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хусит) из Йемена ракет, в том числе три в небе над столицей королевства.