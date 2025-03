Саудівська ППО перехопила сім запущених з Ємену ракет

Про це заявило командування очолюваної Ер-Ріядом аравійської коаліції.

“Сили протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили і збили сім балістичних ракет хусит. Три з них були запущені по Ер-Ріяду”, — наголошується в комюніке.

Альянс також звинуватив шиїтських бунтівників у “ворожих і невибіркових атаках проти населених цивільними районів”, а Іран — в їх підтримці.

Як повідомило Саудівське агентство преси, в результаті ударів загинув один і поранено двоє єгиптян. Всі вони проживали в будинку, на який впали уламки однієї з ракет.

“Ансар Аллах” підтвердило раніше запуск “декількох ракет по цілях в Саудівській Аравії”. За запевненням хуситів, балістичні ракети були націлені на аеропорт “Король Халед”, що знаходиться в 35 км на північ від Ер-Ріяда, а також на повітряні гавані в саудівських містах Асир і Джизан, розташованих на південному заході королівства.

Як повідомляв УНН, США планують укласти із Саудівською Аравією угоди на суму в 35 млрд доларів США.