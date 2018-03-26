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Саудівська ППО перехопила сім запущених з Ємену ракет

Саудівська ППО перехопила сім запущених з Ємену ракет

Київ • УНН

 • 19807 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. ППО Саудівської Аравії перехопили і знищили сім запущених прихильниками бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити) з Ємену ракет, в тому числі три в небі над столицею королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.

Про це заявило командування очолюваної Ер-Ріядом аравійської коаліції.

“Сили протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили і збили сім балістичних ракет хусит. Три з них були запущені по Ер-Ріяду”, — наголошується в комюніке.

Альянс також звинуватив шиїтських бунтівників у “ворожих і невибіркових атаках проти населених цивільними районів”, а Іран — в їх підтримці.

Як повідомило Саудівське агентство преси, в результаті ударів загинув один і поранено двоє єгиптян. Всі вони проживали в будинку, на який впали уламки однієї з ракет.

“Ансар Аллах” підтвердило раніше запуск “декількох ракет по цілях в Саудівській Аравії”. За запевненням хуситів, балістичні ракети були націлені на аеропорт “Король Халед”, що знаходиться в 35 км на північ від Ер-Ріяда, а також на повітряні гавані в саудівських містах Асир і Джизан, розташованих на південному заході королівства.

#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh.

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— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 березня 2018 р.

Як повідомляв УНН, США планують укласти із Саудівською Аравією угоди на суму в 35 млрд доларів США.

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