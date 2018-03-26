Саудівська ППО перехопила сім запущених з Ємену ракет

КИЇВ. 26 березня. УНН. ППО Саудівської Аравії перехопили і знищили сім запущених прихильниками бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити) з Ємену ракет, в тому числі три в небі над столицею королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.