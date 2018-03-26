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Саудовская ПВО перехватила семь запущенных из Йемена ракет

Саудовская ПВО перехватила семь запущенных из Йемена ракет

Киев  •  УНН

 • 19805 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения “Ансар Аллах” (хуситы) из Йемена ракет, в том числе три в небе над столицей королевства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Об этом заявило командование возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

“Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и сбили семь баллистических ракет хуситов. Три из них были запущены по Эр-Рияду”, — отмечается в коммюнике.

Альянс также обвинил шиитских мятежников во “враждебных и неизбирательных атаках против населенных гражданскими районов”, а Иран — в их поддержке.

Как сообщило Саудовское агентство печати, в результате ударов погиб один и ранены двое египтян. Все они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.

“Ансар Аллах” подтвердило ранее запуск “нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии”. По заверениям хуситов, баллистические ракеты были нацелены на аэропорт “Король Халед”, что находится в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на воздушные гавани в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства.

#BREAKING : Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh .

Follow updates here: https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/0GkBiOvZl3

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 марта 2018

Как сообщал УНН, США планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму в 35 млрд долларов США.

Украинские Национальные Новости

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