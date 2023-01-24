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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Возле посольства россии в Берлине установили копию камеры Навального

Киев • УНН

 • 1348599 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Бетонная коробка наподобие тюремной камеры Алексея Навального была установлена сторонниками заключенного критика кремля через дорогу от посольства россии в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.

Возле посольства россии в Берлине установили копию камеры Навального

Детали

Открывая инсталляцию во вторник, его сторонники заявили, что надеются, что это повысит осведомленность о тяжелых условиях, в которых содержится Навальный.

Посетителей запирают в комнате шириной около 2,5 метров и длиной три метра, которая повторяет карцер, в котором Навальный провел часть своего заключения.

Установка будет работать до 23 февраля, накануне годовщины вторжения в Украину.

Во вторник инсталляцию посетил брат Навального Олег, который отсидел три с половиной года в российской пенитенциарной системе и участвовал в проектировании камеры.

Дополнение

Навальный, самый известный оппонент путина, последние два года содержится в подмосковной тюрьме строгого режима. Тюрьма находится за городом Владимиром, примерно в 230 километрах к востоку от Москвы. Он находится там после осуждения за растрату, одного из нескольких приговоров, которые Навальный осудил как попытку заставить его замолчать.

Навальный был отравлен советским нервно-паралитическим веществом «Новичок» во время поездки в Сибирь в 2020 году.
Он лечился в Берлине и обвинил путина в причастности к нападению.

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