Возле посольства россии в Берлине установили копию камеры Навального

Детали

Открывая инсталляцию во вторник, его сторонники заявили, что надеются, что это повысит осведомленность о тяжелых условиях, в которых содержится Навальный.

Посетителей запирают в комнате шириной около 2,5 метров и длиной три метра, которая повторяет карцер, в котором Навальный провел часть своего заключения.

Установка будет работать до 23 февраля, накануне годовщины вторжения в Украину.

Во вторник инсталляцию посетил брат Навального Олег, который отсидел три с половиной года в российской пенитенциарной системе и участвовал в проектировании камеры.

Дополнение

Навальный, самый известный оппонент путина, последние два года содержится в подмосковной тюрьме строгого режима. Тюрьма находится за городом Владимиром, примерно в 230 километрах к востоку от Москвы. Он находится там после осуждения за растрату, одного из нескольких приговоров, которые Навальный осудил как попытку заставить его замолчать.

Навальный был отравлен советским нервно-паралитическим веществом «Новичок» во время поездки в Сибирь в 2020 году.

Он лечился в Берлине и обвинил путина в причастности к нападению.