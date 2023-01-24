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Біля посольства росії у Берліні встановили копію камери Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Бетонна коробка на зразок тюремної камери Олексія Навального була встановлена прихильниками ув'язненого критика кремля через дорогу від посольства росії в Берліні, передає УНН з посиланням на DW.

Біля посольства росії у Берліні встановили копію камери Навального

Деталі

Відкриваючи інсталяцію у вівторок, його прихильники заявили, що сподіваються, що це підвищить поінформованість про тяжкі умови, в яких міститься Навальний.

Відвідувачів замикають у кімнаті шириною близько 2,5 метрів та завдовжки три метри, яка повторює карцер, у якому Навальний провів частину свого ув'язнення.

Установку працюватиме до 23 лютого, напередодні річниці вторгнення в Україну.

У вівторок інсталяцію відвідав брат Навального Олег, який відсидів три з половиною роки у російській пенітенціарній системі та брав участь у проектуванні камери.

Доповнення

Навальний, найвідоміший опонент путіна, останні два роки утримується у підмосковній в'язниці суворого режиму. В'язниця знаходиться за містом Володимиром, приблизно за 230 кілометрів на схід від Москви. Він перебуває там після засудження за розтрату, однієї з кількох ухвал, які Навальний засудив як спробу змусити його замовкнути.

Навальний був отруєний радянською нервово-паралітичною речовиною «Новачок» під час поїздки до Сибіру 2020 року.
Він лікувався в Берліні та звинуватив путіна у причетності до нападу.

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