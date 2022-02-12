Возле оккупированного Крыма проходят тактико-специальные учения МВД, присутствует Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым проходят тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД, пишет УНН.
Детали
Обучение проводят в пгт Каланчак с участием подразделений системы МВД, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и пограничников.
Они направлены на проработку сценариев действий правоохранителей по недопущению массовых беспорядков, захват административных зданий, транспортных коммуникаций, отделений полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский наблюдает за демонстрацией действий подразделений на месте.
Цитата:
"Сегодня тактико-специальные учения в Херсонской области. Не паникуем, а работаем!" - написал на своей странице в Instagram Зеленский.
Дополнение
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД, во время которых будут разрабатывать сценарии по недопущению массовых беспорядков.