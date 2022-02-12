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Біля окупованого Криму проходять тактико-спеціальні навчання МВС, присутній Президент

Біля окупованого Криму проходять тактико-спеціальні навчання МВС, присутній Президент

Київ • УНН

 • 33131 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим проходять тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, пише УНН.

Деталі

Навчання проводять в смт Каланчак за участю підрозділів системи МВС: Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та прикордонників.

Вони спрямовані на опрацювання сценаріїв дій правоохоронців по недопущенню масових заворушень, захоплення адміністративних будівель, транспортних комунікацій, відділків поліції.

Президент України Володимир Зеленський спостерігає за демонстрацією дій підрозділів на місці.

Цитата:

"Сьогодні тактико-спеціальні навчання на Херсонщині. Не панікуємо, а працюємо!" - написав на своїй сторінці в Instagram Зеленський.

Доповнення

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляв, що на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, під час яких опрацьовуватимуть сценарії з недопущення масових заворушень.

Українські Національні Новини

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