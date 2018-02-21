У Оболонского райсуда задержали девушку, ее доставили в полицию

Сотрудники правоохранительных органов не позволили девушке попасть в суд, и передали ее полицейским.

"Девушку доставили в управление полиции. Пока с ней общаются", - рассказали в пресс-службе.

По неподтвержденной информации, в задержанной узнали активистку движения Femen.

Напомним, охрану Оболонского районного суда Киева и прилегающею к нему территорию существенно усилили. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что сегодня в суде, тносительно государственной измены Януковича, должен был свидетельствовать Президент Украины Петр Порошенко.

Позже, Оболонский районный суд Киева разрешил допросить в статусе свидетеля Президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.