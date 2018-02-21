Біля Оболонського райсуду затримали дівчину, її доправили до поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Біля Оболонського районного суду Києва, де проводиться засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, правоохоронці затримали дівчину, яка намагалась потрапити до установи, і потім доправили до відділення поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
Співробітники правоохоронних органів не дозволили дівчині потрапити до суду, та передали її поліцейським.
“Дівчину доправили до управління поліції. Поки з нею спілкуються”, — розповіли у прес-службі.
За непідтвердженою інформацією, в затриманій впізнали активістку руху Femen.
Нагадаємо, охорону Оболонського районного суду Києва та прилеглої до нього території суттєво посилили. Додаткові заходи безпеки пов’язані з тим, що сьогодні у суді, щодо державної зради Януковича, мав свідчити Президент України Петро Порошенко.
Пізніше, Оболонський районний суд Києва дозволив допитати в статусі свідка Президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.