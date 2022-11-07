Возле Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил - ВВС

Детали

Отмечается, что последние снимки Maxar указывают на то, что в районе Старого Крыма, Мангуша и Виноградного, расположенных рядом с Мариуполем, три места массовых захоронений увеличивались с весны.

По данным анализа Центром информационной устойчивости изображений, с июня там были выкопаны более 1500 новых могил. По оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя появились более 4600 могил. В то же время, отмечается, что точное количество людей, похороненных в этом месте, установить невозможно.

ВВС рассказывает историю жительницы Мариуполя Ольги, которая потеряла пятерых членов своей семьи во время бомбежек города и чудом осталась жива. Ее муж Валерий скончался под завалами их дома, который обрушился на жителей. Женщина находилась вместе с ним в момент, когда дом рухнул, но вытащить живой удалось только ее.

Позднее она узнала о смерти своих родителей, которые спали в главной части дома, на который также упала российская бомба. Пока за Ольгой ухаживали в соседнем подвале в Мариуполе, она также узнала, что ее сестра и зять погибли в своем доме тремя днями ранее.

ВВС пишет еще одну историю о Татьяне, которая потеряла связь со своим сыном в то время, когда в городе шли боевые действия. Женщина рассказала BBC, что в поисках сына этим летом она посетила место массового захоронения в Виноградном под Мариуполем, где насчитала более 800 свежих могил.

Татьяна сфотографировала место массового захоронения на Виноградном. Многие могилы на этом месте обозначены маленькими табличками с номерами и полом, но не именами. Она сказала, что большинство тел неопознаны.

Другие жители Мариуполя, с которыми удалось пообщаться ВВС, рассказали, что этим летом в поисках родных, с которыми была потеряна связь, им пришлось пересматривать десятки тел, лежащих на улице без охлаждения.

Свидетели также рассказали, что в последние месяцы они видели, как российская власть доставала тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозила их для захоронения.

Ранее

Сообщалось, что оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе фиксируют внезапное усиление репрессивного режима.