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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил - ВВС

Біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил - ВВС

Київ • УНН

 • 236546 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил, пише ВВС, додаючи, що про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що останні знімки Maxar вказують на те, що в районі Старого Криму, Мангуша та Виноградного, розташованих поряд із Маріуполем, три місця масових поховань збільшувалися з весни.

За даними аналізу Центром інформаційної стійкості зображень, з червня там було викопано понад 1500 нових могил. За оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя з'явилося понад 4600 могил. Водночас зазначається, що точну кількість людей, похованих у цьому місці, встановити неможливо.

ВВС розповідає історію жительки Маріуполя Ольги, яка втратила п'ятьох членів своєї родини під час бомбардувань міста та дивом залишилася живою. Її чоловік Валерій помер під завалами їхнього будинку, який обрушився на мешканців. Жінка перебувала разом з ним у момент, коли будинок впав, але витягти живою вдалося лише її.

Пізніше вона дізналася про смерть своїх батьків, які спали у головній частині будинку, на який також упала російська бомба. Поки Ольгу доглядали в сусідньому підвалі в Маріуполі, вона також дізналася, що її сестра і зять загинули у своєму будинку трьома днями раніше.

ВВС пише ще одну історію про Тетяну, яка втратила зв'язок зі своїм сином у той час, коли у місті йшли бойові дії. Жінка розповіла ВВС, що у пошуках сина цього літа вона відвідала місце масового поховання у Виноградному під Маріуполем, де нарахувала понад 800 свіжих могил.

Тетяна сфотографувала місце масового поховання на Виноградному. Багато могил на цьому місці позначені маленькими табличками з номерами та підлогою, але не іменами. Вона сказала, що більшість тіл невідомі.

Інші жителі Маріуполя, з якими вдалося поспілкуватися ВВС, розповіли, що цього літа у пошуках рідних, з якими було втрачено зв'язок, їм довелося переглядати десятки тіл, що лежать на вулиці без охолодження.

Свідки також розповіли, що останні місяці вони бачили, як російська влада діставала тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозила їх для поховання.

Раніше

Повідомлялося, що окупанти відкрили у Маріуполі величезний морг. У місті надвисока кількість смертей.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті фіксують раптове посилення репресивного режиму.

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