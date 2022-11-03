Рашисты усилили "фильтрацию" в Мариуполе - мэрия

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"Мариуполь. Важно. Фильтрационные мероприятия. В городе внезапное ужесточение репрессивного режима. Проходит глобальная "зачистка" в Центральном, Приморском и Кальмиусском районах, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов. Патрули в составе комендатуры и «министерства государственной безопасности» ввели поквартирный обход", - написал он.

Детали

Так, оккупанты проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в социальных сетях и частной переписке. Проводят обыски домов в поиске украинской символики, литературы и прочего "оружия". Переписывают личные данные всех жителей.

По его словам, процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города составляет 15 тысяч человек. Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до 5 человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру выживания.

Андрющенко добавил, что пропагандистские СМИ сообщили об отмене необходимости дактилоскопии при пересечении границы россии для жителей оккупированных территорий.

"Однако сегодня (3 ноября) вышло объяснение, что это не соответствует действительности и дактилоскопия остается нормой для беженцев", - резюмировал он.

Дополнение

Российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. Мариупольский городской совет на странице Telegram сообщил, что оккупанты снесли одну из школ города.