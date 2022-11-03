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Рашисти посилили "фільтрацію" в Маріуполі - мерія

Рашисти посилили "фільтрацію" в Маріуполі - мерія

Київ • УНН

 • 234323 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксують раптове посилення репресивного режиму. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

"Маріуполь. Важливо. Фільтраційні заходи. У місті раптове посилення репресивного режиму. Проходить глобальна “зачистка” в Центральному, Приморському й Кальміуському районах, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів. Патрулі у складі комендатури й «міністерства державної безпеки» ввели поквартирний обхід", - написав він у Телеграм.

Деталі

Так, окупанти перевіряють телефони на наявність компроментуючих фото, дописів в соціальних мережах та приватному листуванні. Проводять обшуки домівок в пошуку української символіки, літератури та іншої "зброї". Переписують особисті дані всіх мешканців.

За його словами, процес фільтрації не зупиняється. Загальна черга в кількісних показниках лише по Центральному району міста сягає 15 тисяч людей. Щоденно максимально до 30 людей проходять фільтрацію, з них в середньому до 5 людей щоденно зникають через арешти прямо в будівлі райвідділку поліції окупантів. Без папірця про фільтрацію неможливо працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру заради виживання.

Андрющенко додав, що пропагандистські ЗМІ повідомили про скасування необхідності дактилоскопії при перетині кордону росії для мешканців окупованих територій.

"Однак сьогодні (3 листопада) вийшло роз’яснення, що це не відповідає дійсності, та дактилоскапія залишається нормою для біженців", - резюмував він. 

Доповнення

Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь. Маріупольська міська рада на сторінці у Telegram повідомила, що окупанти знесли одну зі шкіл міста. 

Українські Національні Новини

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