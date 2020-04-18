Возле Лавры в Киеве собираются верующие за благодатным огнем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители продолжают следить за правопорядком возле Свято-Воскресенского храма УПЦ МП, который находится недалеко от Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
По информации полиции, в настоящее время у церкви собралось небольшое количество верующих.
Представители полиции диалога проводят с прихожанами разъяснительную работу и подчеркивают необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса.
Как известно, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал верующих прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь. Об этом митрополит Антоний сообщил в Facebook в пятницу вечером.
"Завтра (18 апреля - ред.), с Божьей помощью, делегация Украинской православной церкви (МП) доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.
Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы прикоснуться к этому знамению Светлого Христова Воскресения, прийти к Свято Воскресенского храма (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру. Каждый, кто придет в этот храм, сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим".
Митрополит уточнил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить в течение всей Светлой Седмицы по предварительной записи.
Напомним, представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли в субботу из Иерусалима в Украину Благодатный огонь.