Біля Лаври у Києві збираються віряни за благодатним вогнем

За інформацією поліції, на даний час біля церкви зібралася невелика кількість вірян.

Представники поліції діалогу проводять із прихожанами роз’яснювальну роботу та наголошують на необхідності свідомого дотримання правил карантинних обмежень з метою зниження ризику поширення коронавірусу.

Як відомо, керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній закликав вірян прийти до Свято-Воскресенського храму недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві, куди представники УПЦ МП мають намір привезти Благодатний вогонь. Про це митрополит Антоній повідомив у Facebook в п'ятницю ввечері.

"Завтра (18 квітня – ред.), з Божою поміччю, делегація Української православної церкви (МП) доставить в Україну Благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох віруючих українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома.

З огляду на цей факт, а також те, що в деяких ЗМІ з'явилися висловлювання про те, що цього року наша країна не побачить Благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би доторкнутися до цього знамення Світлого Христового Воскресіння, прийти до Свято-Воскресенського храму (з дотриманням усіх санітарних норм), який знаходиться недалеко від в'їзду до Києво-Печерської Лаври. Кожен, хто прийшов у цей храм зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо".

Митрополит уточнив, що для уникнення масового скупчення людей Благодатний вогонь у храмі Воскресіння Христового можна буде отримати протягом всієї Світлої Седмиці за попереднім записом.

Нагадаємо, представники Української православної церкви Московського патріархату привезли у суботу з Єрусалима до України Благодатний вогонь.