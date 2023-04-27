Возле курортного Яремче произошло землетрясение магнитудой 2,2
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области возле курортного Яремче произошло землетрясение магнитудой 2,2, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Детали
Землетрясение неподалеку от Яремче было зарегистрировано сегодня около 13.35.
"... землетрясение 7 км к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", - сообщили в Главном центре спецконтроля.
Добавим
По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Подобное по силе землетрясение, из этого же района, было зарегистрировано 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5.