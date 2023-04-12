В Івано-Франківській області зафіксували землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,5. Як повідомили в Головному центрі спецконтролю, зафіксований землетрус відноситься до "невідчутних", передає УНН.
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Як повідомили у Головному центрі спецконтролю, сьогодні о 14:26 зареєстровано землетрус 10 км на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 6 км.
За класифікацією землетрус відноситься до «невідчутних». Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера).
Нагадаємо
27 лютого у Закарпатській області в Україні стався землетрус.