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В Івано-Франківській області зафіксували землетрус

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус

Київ • УНН

 • 1030340 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,5. Як повідомили в Головному центрі спецконтролю, зафіксований землетрус відноситься до "невідчутних", передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Головному центрі спецконтролю, сьогодні о 14:26 зареєстровано землетрус 10 км на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 6 км.

За класифікацією землетрус відноситься до «невідчутних». Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера).

Нагадаємо

27 лютого у Закарпатській області в Україні стався землетрус.

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