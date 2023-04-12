В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

Детали

Как сообщили в Главном центре спецконтроля, сегодня в 14:26 зарегистрировано землетрясение в 10 км к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области, магнитудой 2,5 (по шкале Рихтера) на глубине 6 км.

По классификации землетрясение относится к «неощутимым». Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 22 декабря 2022 года в Надворнянском районе с магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера).

Напомним

27 февраля в Закарпатской области в Украине произошло землетрясение.