Біля курортного Яремче стався землетрус магнітудою 2,2
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Івано-Франківській області біля курортного Яремче стався землетрус магнітудою 2,2, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
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Землетрус неподалік від Яремче було зареєстровано сьогодні близько 13.35.
"... землетрус 7 км на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - повідомили у Головному центрі спецконтролю.
Додамо
За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Подібний за силою землетрус, з цього ж району, був зареєстрований 12 квітня 2023 року, магнітудою 2,5.