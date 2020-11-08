У берегов Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Эпицентр стихии находился примерно в 133 км к северо-востоку от города Лата. Очаг залегал на глубине 12,6 км.

Данные о пострадавших или разрушениях, а также угрозе цунами не поступали.

Как сообщал УНН, в Турции 30 октября произошло землетрясение. Стихийное бедствие магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции. В результате происшествия погибли 114 человек. Еще более 1 тыс. человек пострадали. Спасательные работы завершили лишь через неделю после землетрясения.