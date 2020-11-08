Як повідомляв УНН, у Туреччині 30 жовтня стався землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції. В результаті події загинуло 114 людей. Ще понад 1 тис. осіб постраждали. Рятувальні роботи завершили лише через тиждень після землетрусу.
Біля берегів Соломонових островів стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), передає УНН.
Епіцентр стихії знаходився приблизно в 133 км на північний схід від міста Лата. Осередок залягав на глибині 12,6 км.
Дані про потерпілих чи руйнування, а також загрозу цунамі - не надходили.