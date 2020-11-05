У Туреччині після землетрусу завершили рятувальні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Туреччині завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали в Ізмірі тиждень після землетрусу. Про це повідомили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН.
“За отриманою інформацією, загинули 114 людей. З 1035 потерпілих наших громадян 999 виписані, лікування 36 громадян досі триває”, — вказали в агентстві.
Зазначається, що в Ізмірі пошуково-рятувальні роботи були завершені в 17 зруйнованих будівлях, вивіз уламків триває.
Як повідомляв УНН, стихійне лихо сталося 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.