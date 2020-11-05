В Турции после землетрясения завершили спасательные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Турции завершили поисково-спасательные работы, которые продолжались в Измире неделю после землетрясения. Об этом сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
“По полученной информации, погибли 114 человек. Из 1035 пострадавших наших граждан 999 выписаны, лечение 36 граждан до сих пор продолжается”, — указали в агентстве.
Отмечается, что в Измире поисково-спасательные работы были завершены в 17 разрушенных зданиях, вывоз обломков продолжается.
Как сообщал УНН, стихийное бедствие произошло 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции.