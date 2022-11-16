У берегов Омана беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер: детали

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«По нефтяному танкеру, связанному с израильским миллиардером, ударил беспилотник с бомбой у побережья Омана на фоне обострения напряженности с Ираном», - говорится в сообщении.

Детали

По словам представителя обороны Ближнего Востока, инцидент произошел 15 ноября вечером. Атака была совершена на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое находится под управлением сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.

Британская военная организация в регионе, осуществляющая мониторинг судоходства, подтвердила, что им известно о данном инциденте, ведется расследование.