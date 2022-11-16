У берегов Омана беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. У берегов Омана, что на Аравийском полуострове, нефтяной танкер подвергся атаке со стороны беспилотника, оснащенного взрывчаткой. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на представителя Минобороны одной из стран Ближнего Востока, сообщает УНН.
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«По нефтяному танкеру, связанному с израильским миллиардером, ударил беспилотник с бомбой у побережья Омана на фоне обострения напряженности с Ираном», - говорится в сообщении.
Детали
По словам представителя обороны Ближнего Востока, инцидент произошел 15 ноября вечером. Атака была совершена на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое находится под управлением сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.
Британская военная организация в регионе, осуществляющая мониторинг судоходства, подтвердила, что им известно о данном инциденте, ведется расследование.