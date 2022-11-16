Біля берегів Оману безпілотник з вибухівкою атакував нафтовий танкер: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Біля берегів Оману, що на Аравійському півострові, нафтовий танкер зазнав атаки з боку безпілотника, оснащеного вибухівкою. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на представника Міноборони однієї з країн Близького Сходу, інформує УНН.
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«У нафтовий танкер, пов'язаний з ізраїльським мільярдером, поцілив безпілотник з бомбою біля узбережжя Оману на тлі загострення напруженості з Іраном», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами представника оборони Близького Сходу, інцидент стався 15 листопада ввечері. Атаку було здійснено на судно Pacific Zircon під прапором Ліберії, яке перебуває під управлінням сінгапурської компанії Eastern Pacific Shipping, що належить ізраїльському мільярдеру Ідану Оферу.
Британська військова організація в регіоні, яка здійснює моніторинг судноплавства, підтвердила, що їм відомо про цей інцидент, наразі ведеться розслідування.