У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение

По информации геологической службы, эпицентр толчков располагался в 49 километрах к востоку от села Тадино - крупнейшего поселения острова Маре, входящего в состав Новой Каледонии.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.