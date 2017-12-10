У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает УНН.
По информации геологической службы, эпицентр толчков располагался в 49 километрах к востоку от села Тадино - крупнейшего поселения острова Маре, входящего в состав Новой Каледонии.
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Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.