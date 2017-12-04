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В Італії стався землетрус магнітудою 4,4

В Італії стався землетрус магнітудою 4,4

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,4. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

Поштовхи були зафіксовані в неділю о 23.34 за часом UTC за 111 кілометрів на північний схід від Риму.

Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині двох кілометрів.

Наразі інформації про жертви і руйнування внаслідок стихії не було.

Як повідомляв УНН, потужний землетрус стався в Еквадорі. 

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