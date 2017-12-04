В Італії стався землетрус магнітудою 4,4

Поштовхи були зафіксовані в неділю о 23.34 за часом UTC за 111 кілометрів на північний схід від Риму.

Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині двох кілометрів.

Наразі інформації про жертви і руйнування внаслідок стихії не було.

Як повідомляв УНН, потужний землетрус стався в Еквадорі.