В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Толчки были зафиксированы в воскресенье в 23.34 по времени UTC в 111 километрах к северо-востоку от Рима.
Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях в результате стихии нет.
Как сообщал УНН, мощное землетрясение произошло в Эквадоре.