Потужний землетрус стався в Еквадорі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Біля берегів Еквадору стався землетрус магнітудою 6,2. Про це свідчать дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), передає УНН.
Поштовхи зафіксовані о 11:19 (по UTC), о 13:19 (за Києвом) в 33 км на північний схід від міста Баїя де Каракес.
Осередок землетрусу залягав на глибині 30 км.
На даний момент інформації про жертви і руйнування не надходило.
Нагадаємо, 1 грудня у східних берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус.