Мощное землетрясение потрясло Эквадор
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает УНН.
Толчки зафиксированы в 11:19 (по UTC), в 13:19 (по Киеву) в 33 км к северо-востоку от города Баия де Каракес.
Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, 1 декабря у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение.