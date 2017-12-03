Мощное землетрясение потрясло Эквадор

Толчки зафиксированы в 11:19 (по UTC), в 13:19 (по Киеву) в 33 км к северо-востоку от города Баия де Каракес.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, 1 декабря у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение.