Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS), передає УНН.
За інформацією геологічної служби, епіцентр поштовхів розташовувався за 49 кілометрів на схід від села Тадіно - найбільшого поселення острова Маре, що входить до складу Нової Каледонії.
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Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
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Інформація про загрозу цунамі, жертви і руйнування не надходила.