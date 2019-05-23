Большую часть Украины накроют дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток. Так, по данным Укргидрометцентра, на большей части территории ожидаются дожди и грозы, передает УНН.
В последующие трое суток в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 26 мая на востоке страны значительные дожди.
Температура ночью 11-17°, днем 20-26°; в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°.
Напомним, в Днепропетровской до конца недели будет бушевать стихия.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине до 28 градусов тепла.