Більшу частину України накриють дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Синоптики дали прогноз на найближчі три доби. Так, згідно даних Укргідрометцентру, на більшості території очікуються дощі та грози, передає УНН.
В наступні три доби в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 26 травня на сході країни значні дощі.
Температура вночі 11-17°, вдень 20-26°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині до кінця тижня вируватиме стихія.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні до 28 градусів тепла.