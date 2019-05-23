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На Дніпропетровщині до кінця тижня вируватиме стихія

На Дніпропетровщині до кінця тижня вируватиме стихія

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. На період до кінця тижня на Дніпропетровщині оголосили попередження про стихійні та небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє УНН за даними регіонального центру з гідрометеорології.

"Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології в період 23 по 26 травня 2019 року оголошено попередження про стихійні та небезпечні метеорологічні явища: у північній частині території Дніпропетровської області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Прогнозується:

23 травня: хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі 10-15о, вдень 21-26о, по місту вночі 11-13о, вдень 22-24о.

24 травня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 11-16о, вдень 22-27о.

25 травня: хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 11-16о, вдень 18-23о.

Нагадаємо, на Закарпатті оголосили штормове попередження.

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