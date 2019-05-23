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В Днепропетровской области до конца недели будет бушевать стихия

В Днепропетровской области до конца недели будет бушевать стихия

Киев  •  УНН

 • 9998 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. На период до конца недели в Днепропетровской области объявили предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях. Об этом УНН сообщает согласно данным регионального центра по гидрометеорологии.

"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период 23 по 26 мая 2019 объявлено предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях: в северной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Прогнозируется:

23 мая: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 10-15о, днем 21-26о, по городу ночью 11-13о, днем 22-24о.

24 мая: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16о, днем 22-27о.

25 мая: облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16о, днем 18-23о.

Напомним, на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.

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