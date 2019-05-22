На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження — на частині територій очікується град. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
“Протягом 23 травня на більшій частині території Закарпатської області збережуться значні дощі, подекуди сильні зливові дощі. Вдень грози, в окремих пунктах град. Під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, на Львівщині оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, через негоду, яка спричинила значні підтоплення кількох тисяч домогосподарств, підвальних приміщень Калуської ТЕЦ, руйнування автомобільних доріг та мостів, пошкодження газопроводів та ліній електропередач, на Прикарпатті Нацгвардія сформувала резерв для оперативного надання допомоги місцевому населенню.