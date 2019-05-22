На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В течение 23 мая на большей части территории Закарпатской области сохранятся значительные дожди, местами сильные ливневые дожди. Днем грозы, в отдельных пунктах град. Во время грозы шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во Львовской области объявили штормовое предупреждение.

Напомним, из-за непогоды, которая вызвала значительные подтопления нескольких тысяч домохозяйств, подвальных помещений Калушской ТЭЦ, разрушения автомобильных дорог и мостов, повреждения газопроводов и линий электропередач, на Прикарпатье Нацгвардия сформировала резерв для оперативного оказания помощи местному населению.