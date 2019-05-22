На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидается град. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.
"В течение 23 мая на большей части территории Закарпатской области сохранятся значительные дожди, местами сильные ливневые дожди. Днем грозы, в отдельных пунктах град. Во время грозы шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во Львовской области объявили штормовое предупреждение.
Напомним, из-за непогоды, которая вызвала значительные подтопления нескольких тысяч домохозяйств, подвальных помещений Калушской ТЭЦ, разрушения автомобильных дорог и мостов, повреждения газопроводов и линий электропередач, на Прикарпатье Нацгвардия сформировала резерв для оперативного оказания помощи местному населению.