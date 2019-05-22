На Прикарпатті сформовано резерв Нацгвардії для надання допомоги населенню

КИЇВ. 22 травня. УНН. Через негоду, яка спричинила значні підтоплення кількох тисяч домогосподарств, підвальних приміщень Калуської ТЕЦ, руйнування автомобільних доріг та мостів, пошкодження газопроводів та ліній електропередач, на Прикарпатті Нацгвардія сформувала резерв для оперативного надання допомоги місцевому населенню. Про це УНН повідомляє з посиланням на групу інформації і комунікації Західного ТУ НГУ.