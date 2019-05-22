На Прикарпатті сформовано резерв Нацгвардії для надання допомоги населенню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Через негоду, яка спричинила значні підтоплення кількох тисяч домогосподарств, підвальних приміщень Калуської ТЕЦ, руйнування автомобільних доріг та мостів, пошкодження газопроводів та ліній електропередач, на Прикарпатті Нацгвардія сформувала резерв для оперативного надання допомоги місцевому населенню. Про це УНН повідомляє з посиланням на групу інформації і комунікації Західного ТУ НГУ.
“За інформацією місцевої влади на сьогодні в Івано-Франківській області підтоплені 3240 домоволодінь, зруйновано одну будівлю та два мости місцевого значення, евакуйовані 25 осіб, одна людина під час ліквідації негоди зникла безвісти. Без електропостачання опинилися 4557 споживачів. Подача природного газу припинена для 1175 абонентів. У зв’язку зі стихією повністю призупинено навчання у Богородчанському районі”, — йдеться у повідомленні.
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Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук зазначає, що негода призвела до людських жертв. “Хочу запевнити, що на сьогодні усі органи влади та спеціалізовані служби спільними зусиллями протистоять наслідкам негоди та надають всю необхідну допомогу постраждалим”, — сказав Гончарук.
У зв’язку із ситуацією, яка склалася та зверненням місцевої влади до командування військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України у військовій частині сформовано резерв для надання допомоги місцевим громадам у разі ускладнення обставин.
Як повідомляв УНН, негода в Україні у ніч на вівторок залишила знеструмленими 146 населених пунктів у п’яти областях, найбільше — у Львівській.
Нагадаємо, внаслідок опадів у вигляді дощу на Прикарпатті частково пошкоджено 2 мости місцевого значення та підтоплено понад 3 тисяч дворогосподарств.