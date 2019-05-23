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Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла

Київ • УНН

 • 11509 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні у четвер, 23 травня, продовжить дощити, на Закарпатті - сильні дощі, на Лівобережжі - можливий град. Повітря вдень прогріється місцями до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"23 травня в Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.

У Києві 23 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, активний атмосферний фронт приніс грози на захід України.

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