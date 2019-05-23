Сегодня в Украине до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине в четверг, 23 мая, продолжит идти дождь, на Закарпатье - сильные дожди, на Левобережье - возможен град. Воздух днем прогреется местами до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°; днем 21-26°, на юге страны до 28°, в западных областях 17-22°.
В Киеве 23 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.
Напомним, активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.