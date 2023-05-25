Большинство вражеских "шахедов" ночью летели на запад Украины - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Большинство вражеских ударных дронов типа Shahed в ночь на 25 мая атаковали западные области Украины, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Направляют их с Юга, направляют их из северных регионов. Обычно оттуда атакуют", - сказал Игнат.
По его словам, "в этот раз не зафиксировано пролетов по белорусской территории", "хотя, возможно, Приднестровье, надо еще там разбираться, ну, скажем так, по границе шли".
"Атаковали, в основном, западные регионы. Какие цели были врага, к счастью, мы не узнали, потому что сбиты все 100% "шахедов", - отметил он.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов". Из них на западе Украины - 22.