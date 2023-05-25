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Більшість ворожих "шахедів" вночі летіли на захід України - Ігнат

Більшість ворожих "шахедів" вночі летіли на захід України - Ігнат

Київ • УНН

 • 844668 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Більшість ворожих ударних дронів типу Shahed у ніч на 25 травня атакували західні області України, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Направляють їх з Півдня, направляють їх з північних регіонів. Зазвичай звідти атакують", - сказав Ігнат.

З його слів, "цього разу не зафіксовано прольотів білоруською територією", "хоча, можливо, Придністров'я, треба ще там розбиратися, ну, скажемо так, по границі йшли".

"Атакували, в основному, західні регіони. Які цілі були ворога, на щастя, ми не дізналися, тому що збиті усі 100% "шахедів", - зазначив він.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів". З них на заході України - 22.

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