Більшість ворожих "шахедів" вночі летіли на захід України - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Більшість ворожих ударних дронів типу Shahed у ніч на 25 травня атакували західні області України, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Направляють їх з Півдня, направляють їх з північних регіонів. Зазвичай звідти атакують", - сказав Ігнат.
З його слів, "цього разу не зафіксовано прольотів білоруською територією", "хоча, можливо, Придністров'я, треба ще там розбиратися, ну, скажемо так, по границі йшли".
"Атакували, в основному, західні регіони. Які цілі були ворога, на щастя, ми не дізналися, тому що збиті усі 100% "шахедів", - зазначив він.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів". З них на заході України - 22.