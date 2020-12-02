Более 70% украинцев поддерживают введение штрафов за не ношение масок - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине более 70% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.
“75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 25% — против этого. За последние две недели отношение украинцев к внедрению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок на изменилось”, — говорится в результатах исследования.
Кроме того, 60% поддерживают введение штрафов для учреждений, работающих вопреки “карантину выходного дня”, 37% — не поддерживают.
Опрос проведен 28-30 ноября 2020 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за не ношение маски в общественных местах и транспорте.
В полиции рассказали, что при отсутствии масок в транспорте сначала сделают замечание и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.