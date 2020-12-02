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Понад 70% українців підтримують введення штрафів за неносіння масок - опитування

Понад 70% українців підтримують введення штрафів за неносіння масок - опитування

Київ • УНН

 • 9107 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні понад 70% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року, передає УНН.

“75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 25% — проти цього. За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок на змінилась”, — йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, 60% підтримують введення штрафів для закладів, які працюють всупереч “карантину вихідного дня”, 37% — не підтримують.

Опитування проведено 28-30 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 6 листопада парламентарі ухвалили законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.

У поліції розповіли, що при відсутності масок в транспорті спершу зроблять зауваження і лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника.

Українські Національні Новини

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