Большинство бытовой химии на рынках в Украине – подделка

"У нас на рынках 90% бытовой химии – это подделка. С подделками очень опасно иметь дело", - отметила эксперт.



По ее словам, кроме того, следует внимательно изучать состав такой продукцией даже в случае полной уверенности в подлинности товаров.



"Я очень рекомендую, когда люди покупают бытовую химию, смотреть не только на фосфаты – понятно, их быть не должно, но и поверхностно активные вещества – ПАВы – и максимально избегать их в бытовой химии. Они очень токсичные, наносят вред организму очень серьезный", - отметила эксперт.



Напомним, в Ровно будут судить трех участников организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство стиральных порошков под марками мировых брендов, им грозит штраф.