Більшість побутової хімії на ринках в Україні - підробка

"У нас на ринках 90% побутової хімії - це підробка. З підробками дуже небезпечно мати справу", - зазначила експерт.



За її словами, крім того, слід уважно вивчати склад такої продукції навіть у випадку повної впевненості в автентичності товарів.



"Я дуже рекомендую, коли люди купують побутову хімію, дивитися не тільки на фосфати - зрозуміло, їх бути не повинно, але і поверхнево активні речовини - пави - і максимально уникати їх у побутовій хімії. Вони дуже токсичні, завдають шкоди організму дуже серйозної", - зазначила експерт.



Нагадаємо, в Рівному судитимуть трьох учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво пральних порошків під марками світових брендів, їм загрожує штраф.