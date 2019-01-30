Три человека пойдут под суд за подделку стиральных порошков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Ровно будут судить трех участников организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство стиральных порошков под марками мировых брендов, им грозит штраф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Установлено, что преступную группу создал и возглавил летом 2018 года 37-летний житель, к которой привлек еще двух сообщников - тоже жителей города Ровно", - указали в прокуратуре.
Они организовали подпольный цех по изготовлению фальсифицированных моющих средств и стиральных порошков, при этом использовали маркировки и логотипы известного иностранного производителя, добавили правоохранители.
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"Изготовленную из дешевого сырья продукцию под марками известных мировых брендов злоумышленники реализовывали на территории всей Украины через специально созданные интернет-магазины и сайты. Часть денег, полученных от незаконной прибыли, сообщники распределяли между собой, а часть - для нужд дальнейшей незаконной деятельности", - сообщили в прокуратуре.
В ноябре 2018 года в арендованном складском помещении правоохранители провели обыски и изъяли сырье и оборудование для изготовления продукции, фальсифицированные моющие средства и стиральные порошки со знаками для товаров и услуг, права на которые принадлежат американской компании.
Действиями организованной преступной группы нанесен материальный ущерб на сумму около 150 тыс. грн.
Прокуратурой Ровенской области в отношении членов группировки направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг фирменного наименования товара).
Ответственность за совершенное преступление предусмотрена в виде штрафа от 10 тыс. до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, подпольный цех по производству стирального порошка обнаружили на Волыни.