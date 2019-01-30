Троє людей підуть під суд за підробку пральних порошків

"Встановлено, що злочинну групу створив та очолив влітку 2018 року 37-річний рівнянин, до якої залучив ще двох спільників – теж жителів міста Рівне", - вказали у прокуратурі.

Вони організували підпільний цех із виготовлення фальсифікованих миючих засобів та пральних порошків, при цьому використовували маркування та логотипи відомого іноземного виробника, додали правоохоронці.

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"Виготовлену із дешевої сировини продукцію під марками відомих світових брендів зловмисники реалізовували на території всієї України через спеціально створені інтернет-магазини та сайти. Частину грошей, одержаних від незаконного прибутку, спільники розподіляли між собою, а частину – для потреб подальшої незаконної діяльності", - повідомили у прокуратурі.

У листопаді 2018 року в орендованому складському приміщенні правоохоронці провели обшуки і вилучили сировину та обладнання для виготовлення продукції, фальсифіковані миючі засоби та пральні порошки із знаками для товарів і послуг, права на які належать американській компанії.

Діями організованої злочинної групи завдано матеріальну шкоду на суму близько 150 тис. грн.

Прокуратурою Рівненської області щодо членів угруповання скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару).

Відповідальність за вчинений злочин передбачена у виді штрафу від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, підпільний цех з виробництва прального порошку виявили на Волині.