Троє людей підуть під суд за підробку пральних порошків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Рівному судитимуть трьох учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво пральних порошків під марками світових брендів, їм загрожує штраф. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.
"Встановлено, що злочинну групу створив та очолив влітку 2018 року 37-річний рівнянин, до якої залучив ще двох спільників – теж жителів міста Рівне", - вказали у прокуратурі.
Вони організували підпільний цех із виготовлення фальсифікованих миючих засобів та пральних порошків, при цьому використовували маркування та логотипи відомого іноземного виробника, додали правоохоронці.
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"Виготовлену із дешевої сировини продукцію під марками відомих світових брендів зловмисники реалізовували на території всієї України через спеціально створені інтернет-магазини та сайти. Частину грошей, одержаних від незаконного прибутку, спільники розподіляли між собою, а частину – для потреб подальшої незаконної діяльності", - повідомили у прокуратурі.
У листопаді 2018 року в орендованому складському приміщенні правоохоронці провели обшуки і вилучили сировину та обладнання для виготовлення продукції, фальсифіковані миючі засоби та пральні порошки із знаками для товарів і послуг, права на які належать американській компанії.
Діями організованої злочинної групи завдано матеріальну шкоду на суму близько 150 тис. грн.
Прокуратурою Рівненської області щодо членів угруповання скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару).
Відповідальність за вчинений злочин передбачена у виді штрафу від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, підпільний цех з виробництва прального порошку виявили на Волині.