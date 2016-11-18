Более тонны некачественного топлива обнаружили в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Жителя Луганской области будут судить за сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что с января по июль 2016 г. житель пгт. Беловодск реализовывал с собственного двора недоброкачественное топливо, которое покупал у своего знакомого. Никаких документов, подтверждающих происхождение горюче-смазочных материалов, и сертификатов качества на приобретенный бензин у "поставщика" не было.
На основании постановления следственного судьи, в ходе проведения обысков по месту жительства указанного гражданина обнаружено более тонны некачественных горюче-смазочных материалов.
Мужчину будут судить по ч.1 ст.204 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов) УК Украины
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых доходов граждан.